元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（４２）が、東日本大震災から１５年の１１日、震災への思いを語った。丸山は同日、自身のインスタグラムを更新。「３．１１の今日。１５年前なのかと思いながらも、早いのか遅いのかもあんまりわからなくて、福島の話をすると涙が止まらなくなります」と記し、福島県を拠点にプレーしていた選手時代の写真などをアップ。「月日が経っていくと、過去のことは薄らいでしまいがち