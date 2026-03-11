初来日した昨年はＮＨＫマイルＣで１２番人気のチェルビアット、宝塚記念は１０番人気のジャスティンパレスでともに３着と５勝という数字以上にインパクトを残したマイケル・ディー騎手（２９）＝豪州拠点＝が１１日、美浦トレセンに菅他を見せた。「おはようございます」とあいさつを済ませたディー騎手は「戻ってくるのを楽しみにしていました」と再来日に笑顔を見せた。１５日の金鯱賞・Ｇ２（中京競馬場・芝２０００メート