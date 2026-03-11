◆第２８回阪神スプリングジャンプ・ＪＧ２（３月１４日、阪神競馬場・障害芝３９００メートル）昨年のＪＲＡ最優秀障害馬エコロデュエル（牡７歳、美浦・岩戸孝樹厩舎、父キタサンブラック）は、阪神スプリングＪ・ＪＧ２（１４日、阪神）の最終追い切りを美浦・Ｗコースで実施。ハヌル（５歳１勝クラス）を３馬身ほど追走すると、内から馬なりのまま強めに追われた相手に併入を果たした。岩戸調教師も「本番はひとつ先（中山グ