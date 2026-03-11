◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着に大阪杯・Ｇ１の優先出走権）追い切り＝３月１１日、栗東トレセンシェイクユアハート（牡６歳、栗東・宮徹厩舎、父ハーツクライ）は、主戦の古川吉洋騎手を背に、栗東・坂路で５１秒９―１２秒５をマークした。前走時の追い切りは馬場が重たいこともあったが、坂路で５５秒０。大きく時計を詰め、好調をアピールした。宮調教師は「動きは良かった。元