◆オープン戦ソフトバンク―巨人（１０日・みずほペイペイ）巨人の浦田俊輔内野手が“８戦連続”安打を放った。代走のみ出場の２３日・楽天戦を除き、打席に立った試合は８試合連続でＨランプをともしている。オープン戦の打率は３割５分３厘に上昇した。４回の守備から途中出場。７回１死の第１打席でオスナの初球、１２９キロチェンジアップを捉え、右前に運んだ。浦田は福岡県にある九産大出身。大学時代を過ごした地で