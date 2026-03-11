◆オープン戦ソフトバンク―巨人（１１日・みずほペイペイ）巨人の小林誠司捕手がオープン戦初安打を放った。２―１３の７回１死一塁、甲斐の代打で出場。オスナの１４８キロを右前に運んだ。２月のキャンプは２軍で若手とともに汗を流した。１０日のソフトバンク戦（宇部）から、Ｇ球場で残留調整の岸田、大城に代わり２軍から１軍に参加する形で合流した。１０日は途中出場で三振に倒れたが、この日の今季のオープン