米３０年固定金利は６．１９％、住宅ローン申請指数は＋３．２％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．１９％と前回の６．０９％から上昇。住宅ローン申請指数は＋３．２％と、前回の＋１１．０％からは伸びが鈍化したものの引き続き上昇した。購入指数は１５８．９から１７１．３に上昇。借り換え指数は１６３７．５から１６４６．３に小幅上昇した。 USD/JPY158.28EUR/USD1.1606EUR/JPY183.70