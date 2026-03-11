日独が石油備蓄放出へ、原油反落、為替はドル売り反応＝ロンドン為替 日独政府が石油備蓄放出する方針と報じられている。NY原油先物は89ドル手前の高値水準から一時84ドル台後半まで下落の反応。為替市場ではロンドン序盤からのドル買いに調整が入っている。 USD/JPY158.28EUR/USD1.1607GBP/USD1.3446