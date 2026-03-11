松本市では11 日、同じ時刻に学校や職場などで一斉に避難行動をとる防災訓練が行われ、当時を知らない子どもたちも震災の教訓を学びました。【訓練】旭町小学校:午前9時「はい机の下にもぐって」「強い揺れです」松本市にある全校児童「335人」の旭町小学校では午前9時の訓練放送に合わせて児童たちが一斉に机の下に隠れて身を守りました。松本市では2015年から東日本大震災が起きた毎年3月11日ごろに学校や家庭、職場などで同じ時