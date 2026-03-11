ロシアの国営宇宙企業Roscosmos（ロスコスモス）は2026年3月3日付で、カザフスタンのバイコヌール宇宙基地で31番射点のサービスキャビン（打ち上げ前のロケット下部へアクセスするための移動式プラットフォーム）の修復作業が完了したと発表しました。31番射点からの打ち上げは一時的に停止していましたが、早ければ2026年3月下旬にも再開される見通しです。ロシアの有人宇宙飛行を支える重要な施設で事故が発生バイコヌール宇宙基