■ミラノ・コルティナパラリンピッククロスカントリースキー男子10kmクラシカル（立位）（日本時間11日、テーゼロ・クロスカントリー競技場）クロスカントリースキーの男子10kmクラシカルが行われ、川除大輝（25、日立ソリューションズ）は4位、新田佳浩（45、日立ソリューションズ）は7位となった。川除は、前回の北京大会20kmクラシカルで金メダルを獲得。冬季大会の最年少金メダリスト（当時21歳）となった。障害の影響もあり