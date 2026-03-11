女子プロレスのスターダムは11日、後楽園ホールで「シンデレラトーナメント2026」を行った。試合前に岡田太郎社長がリングに上がると、「とある選手から皆さまにごあいさつがあります」とアナウンスすると新日本の元IWGPジュニアヘビー級王者のエル・デスペラードと伊藤麻希が登場。伊藤から「大切なお知らせがあります」と思わせぶりのコメント。デスペラードは「スターダムに移籍を…」と女子団体に入団かと言いかけたとこ