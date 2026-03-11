本日の日経平均株価は、米オラクル 決算を受け、AI関連やハイテク株を中心に買いが優勢となり、前日比776円高の5万5025円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は27社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、系統用蓄電池事業が牽引し5～1月期営業益は2.4倍で着地し