ボートレース戸田の「スカパー！・JLC杯戸田ルーキーシリーズ第5戦」の5日目が11日に行われた。準優勝戦10Rでインから逃げた砂長知輝（26＝埼玉）が優出一番乗り。「準優はバランスが取れました。4日目のイン戦のように行き足や出足も良かった。ペラを見直して伸びの方向にヒントを見つけてからだいぶ上積みできたと思う。トータルで上位グループに入る」と仕上がりに胸を張った。今節は2月の多摩川関東地区選でG1ウイナーとな