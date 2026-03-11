リンクをコピーする

【コルティナダンペッツォ共同】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック第6日の11日、ノルディックスキー距離男子10キロクラシカル立位で川除大輝（日立ソリューションズ）は4位だった。（記録は速報）