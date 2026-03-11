女子プロレスのスターダムは11日、後楽園ホールで「シンデレラトーナメント2026」を行った。準々決勝が行われ、羽南と伊藤麻希が対戦。5分すぎには伊藤が逆エビ固めで追い込む。羽南はハイキックからブロックバスターでカウント2。羽南が岩石落とし固めを狙うも伊藤が、回転して再び片エビ固めから伊藤クラッチで勝負に出る。10分すぎ、両者が丸め込みの応酬。11分22秒、伊藤は羽南のセブンティーン（変形ラ・マヒストラル）で