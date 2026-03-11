【GOBBLE】 9月24日 発売予定 価格： パッケージ版 7,920円 ダウンロード版 3,980円 日本一ソフトウェアは、プレイステーション 5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC用横スクロールアクション「GOBBLE」を9月24日に発売する。価格はパッケージ版が7,920円、ダウンロード版が3,980円。発表にあわせて、パッケージ版の