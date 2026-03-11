東京電力福島第1原発事故から15年となるのに合わせ開かれた脱原発を訴える集会＝11日夜、首相官邸前東京電力福島第1原発事故から15年となるのに合わせ、首相官邸前で11日夜、脱原発を訴える集会が開かれた。高市政権は「原発の最大限活用」をうたう国のエネルギー基本計画の下、再稼働の推進や新増設に意欲を見せる。参加者らは「福島を忘れない」「再稼働反対」と声を上げた。集会の冒頭、犠牲者に黙とうをささげた。東京電力