◇欧州チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦トットナム2―5Aマドリード（2026年3月11日スペイン・マドリード）トットナム（イングランド）が敵地のアトレチコ・マドリード（スペイン）戦で完敗した。敵地のピッチで適応に苦しみ、GKキンスキーが前半6分に足を滑らせてパスミスから先制点を献上。同14分にはDFファンデフェンが足を取られ、バックパスの処理に失敗して2点差とされた。続くプレーではキンスキーが