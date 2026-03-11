◇プロ野球 オープン戦 ソフトバンク-巨人(11日、みずほPayPayドーム)巨人の戸郷翔征投手がオープン戦で初登板し、3回3失点でマウンドを降りました。戸郷投手は2-10と8点ビハインドの4回からマウンドにあがると先頭にフォアボールを与えますが、続く笹川吉康選手をダブルプレー、今宮健太選手をサードゴロに打ち取るなど無失点。初回から5点、3点、2点と連続で失点していた巨人投手陣の悪い流れを断ち切ります。次の回は3者凡退に