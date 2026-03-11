TiDEが本日3月11日(水)に新曲「色めき」を配信リリースし、同曲のミュージックビデオを公開した。「色めき」は “家族” がテーマの春ソングになっており、春らしい爽やかで疾走感あるサウンドに絡まり合うパーカッションが心地よいグルーヴの楽曲。ミュージックビデオは春の光を感じるような綺麗な日差しの中で演奏するバンドシーンと、歌詞の世界観を表現する「満たされない一人の女性像」を断片的に切り取った作品に仕上がって