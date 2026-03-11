3月10日、タレント・王林が、『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）に出演した。デビュー当時からの雰囲気の変わりように、視聴者から驚きの声が続出している。この日は「東北出身の有名人が大集合」という企画で、青森出身の王林や、福島出身のディーン・フジオカ、岩手出身の久慈暁子など、東北出身のタレントたちが並び、各県の魅力を語った。王林は、「青森の自慢は、目の前で悪口を言ってもバレない」と話し、MC・