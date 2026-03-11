俳優の高知東生が3月10日、Xを更新。ある凄惨な事件に言及し、議論を呼んでいる。「この日、高知さんは9日に報じられた、千葉での事件について触れました。それは、重度の障害があった29歳の娘を水に沈めて殺害した疑いで、58歳の母親が逮捕されたというものです。母親は娘と2暮らしで、自宅で介護しながら施設に通わせていたといいます」（事件担当記者）母親は「私が先に死んで、娘がかわいそうな境遇に遭うなら、私も一緒に