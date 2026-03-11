【日本一ソフトウェア UNTITLED//】 3月11日20時～配信 日本一ソフトウェアは、新規タイトルなどを紹介する配信「日本一ソフトウェア UNTITLED//」を本日3月11日20時より実施した。 本配信では、日本一ソフトウェア代表取締役社長・猿橋健蔵氏により、現在開発中の完全新規タイトルや、既に発表済みのタイトルの続報に加え、セール情報等、全11作品が紹介された。 【「日本一