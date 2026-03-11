Omoinotakeが、3月1日に藤井怜央(Vo,key)の母校である島根県立松江北高等学校の卒業式にサプライズ登場し体育館でライブを披露した。そのライブの模様から「Wonderland」のパフォーマンス映像が公開されている。この日披露されたのは、卒業をテーマに制作された最新曲「Wonderland」、代表曲「オーダーメイド」、そして「幾億光年」の3曲。松江北高校の卒業生や在校生が集まる体育館は歓声に包まれ、温かな多幸感あふれる空間とな