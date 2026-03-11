◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着に大阪杯・Ｇ１の優先出走権）追い切り＝３月１１日、栗東トレセン時計以上に、パワフルな脚さばきが状態の良さを感じさせた。ジューンテイク（牡５歳、栗東・武英智厩舎、父キズナ）は、栗東・坂路で高倉（レースは武豊）が騎乗し、５７秒０―１２秒３を計測した。７日にＣＷコースで７ハロン９５秒４―１１秒４で追われており、直前は“武英流”の余