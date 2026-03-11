◇第８０回ＪＡＢＡ東京大会▽決勝ＪＦＥ西日本１０―４ＪＲ東日本ＪＦＥ西日本が猛打でＪＲ東日本を圧倒し、初優勝を遂げた。１回に１番・鳥井凌左翼手（２９＝仙台大）の先頭打者アーチで先制すると、２回には５番・古田塁三塁手（３０＝東洋大）の２ランなど７安打を集めて一挙８点を挙げ、試合の大勢を決した。古田は、同日に行われたＮＴＴ東日本との準決勝でも９回２死満塁の場面で代打逆転サヨナラ二塁打を放つなど