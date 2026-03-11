産後はホルモンバランスの乱れによって、感情がジェットコースターのようにアップダウンしやすいですよね。そんな“産後あるある”が起こった筆者の体験談です。 出産前は人前で泣かなかったのに 息子を出産するまでは、負けん気が強く人前で涙を流すことがほとんどなかった私。 友人の結婚式に参列しても、感動する映画を観ても、周囲の目が気になって人前ではなかなか泣けませんでした。 そんな私が結婚、