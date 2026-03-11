特集「キャッチ」です。東日本大震災から15年。課題の一つとなっているのが、その記憶や経験をいかに伝え続けられるかです。あの日の教訓を未来へつないでいこうと、福岡で活動する人たちの思いに迫ります。 ■齋藤直志さん（57）「波って最初のドーンのイメージが強いんですけれど、潮が引いていく時の速さは想像以上で、自分の町に押し寄せた波が新しい川を作るくらいの破壊力があった。今見ると、なんてことない