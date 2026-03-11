東日本大震災の発生から11日で15年。東北の被災地では発生時刻の午後2時46分に合わせて、黙とうが捧げられました。15年前の3月11日。三陸沖を震源とするマグニチュード「9.0」、最大震度7の地震が発生。消防庁によりますと東北3県を中心に「1万9000人以上」が犠牲となり、今も「2500人あまり」の行方が分かっていません。鎮魂の祈りは信州でも…。長野市の善光寺では「追悼法要」が営まれ、一般の人たちも犠牲者の冥福を祈り