きょう、宮城県気仙沼市では、行方不明者の捜索がおよそ5年ぶりに行われました。あの日から15年。震災が発生した午後2時46分、各地で黙祷が捧げられました。きょう行われた行方不明者の捜索。「15年で節目と言われますけど」母親に連れられてきたというのは、“震災を経験をしていない世代”でした。けさ、被災地では、海に向かって手を合わせる人の姿がありました。「きょうもまた普通に綺麗だなって。あんなことがあったと思えな