福島第一原発事故から15年。避難指示が解除された地域では日々の営みが戻ってきていますが、避難指示解除を目指す区域や帰還困難区域では、いまだに人の営みは戻っていません。【画像を見る】原発を襲う巨大津波震災当時の映像そういった中で、15年をどう生きるのか。自宅がある街に戻った人・戻れない人・迷いながら日々を積み重ねてきた人。3人の「選択」を取材しました。自宅解体で「思い出が全部なくなる」町に帰る人の苦悩