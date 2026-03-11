新年度予算案をめぐって与党側が改めて13日の締めくくり質疑を提案したことに、野党側は反発を強めています。きょう（11日）おこなわれた衆議院・予算委員会の理事会で、与党側は新年度予算案の年度内成立に向けて13日に締めくくりの質疑をおこなうことを改めて提案しました。これに対して、審議時間が不十分だと主張している野党側は「とんでもないことであって認められない」として拒否し、引き続き協議することとなりました。あ