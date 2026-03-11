人気漫画「はじめの一歩」の作者の森川ジョージが11日に公式X（旧Twitter）で、小学館マンガワン事件被害者への支援を呼びかけ、称賛の声を集めている。 問題の発端となったのは、小学館の漫画アプリ「マンガワン」で漫画「堕天作戦」を連載していた漫画家の山本章一が2016年から講師を務めていた北海道の高校で、教え子の女子生徒に性的暴行を行い、2020年に児童買春・児童ポルノ禁止法で逮捕されて罰金刑を受けたこと。