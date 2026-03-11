津波におそわれてから、わずか1時間後に営業を再開した岩手県のスーパーがあります。なぜそこまでして営業を続けたのか。街のくらしを支え、街の人たちに支えられた「15年」を取材しました。【写真を見る】地震発生から約1時間後のスーパーの様子東日本大震災 1時間後に営業再開したスーパー岩手県大船渡市にある「スーパーマイヤ大船渡店」。採れたての海の幸を使った商品がそろいます。客（20代）「品揃えもいいので来やす