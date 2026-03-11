共同通信のインタビューに応じる米国のキース・ケロッグ元ウクライナ担当特使来日した米国のキース・ケロッグ元ウクライナ担当特使が11日、東京都内で共同通信のインタビューに応じた。対イラン作戦を受けた世界的な原油価格高騰を踏まえ、トランプ大統領がロシアに対する石油関連の制裁の緩和を検討しているとの見方を示した。石油輸入を中東に依存する日本を含めた関係国に配慮する狙いがあると説明した。ケロッグ氏は第1次