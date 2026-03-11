東日本大震災の被災地復興を願うライトアップが実施された東京スカイツリー＝11日夜、東京都墨田区東京スカイツリー（東京都墨田区）で11日、東日本大震災の被災地復興を願うライトアップが実施された。ハイビスカスやマリーゴールドなどが咲く様子をイメージした5種類のデザインが順々に夜空に浮かび上がった。墨田区の小学生が考えた作品を基にしており、2014年以降、毎年点灯している。スマートフォンで写真に収めた千葉