東日本大震災から15年となる11日、高市首相は、福島県で追悼式に出席し、復興に向けた様々な課題について「次の5年間で何としても解決していく」と強調しました。高市首相「復興に向けた様々な課題について、まずは次の5年間で何としても解決していくという強い決意で、被災地の復興に全力を尽くしてまいります」福島県が主催した「追悼復興祈念式」で、高市首相は、福島第一原発事故による中間貯蔵施設の除去土壌について、「福島