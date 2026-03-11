生まれつき全盲のシンガー・ソングライター佐藤ひらり（24）が11日、東京・品川区の春雨寺夢ホールで、東日本大震災からの復興を願うチャリティーコンサートを行った。約80年前、原爆投下時に被爆したピアノを広島から運び、震災で津波を被った「奇跡の一本松」の木片を用いたバイオリンとコラボレーションをした。公演前に取材に応じた。【松本久】◇◇◇−今日3月11日は東日本大震災の発生から15年です。今日、