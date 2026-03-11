油断禁物！見落としがちな春の熱中症 気温が20℃を超えたら要注意 熱中症というと、人間も一般的に「暑い」と感じるような気候の日に起こるもの、真夏の病気であると考えている人も少なくないでしょう。ですが実は熱中症のリスク自体は冬でもゼロではありません。気温が低くても水分摂取量が足りていなければ熱中症になりえます。 また犬種やライフステージにもよりますが、犬は基本的に暑さに弱い動物です。人間が「暑