3月11日に14thシングル『The growing up train』をリリースした櫻坂46。同シングルは表題曲に加えて四期生曲や四期生の個人PVなどが収録されており、新世代の存在感も感じさせる多彩な内容となっている。本記事では、『The growing up train』収録の楽曲に触れながら、今作の見どころを紹介していきたい。【関連】櫻坂46、藤吉夏鈴が14thシングル『The growing up train』センターに！初選抜の四期生にも注目14thシングル『The gro