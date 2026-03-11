ロイヤルブルネイ航空は、ビジネスクラス利用者にジ・エンパイア・ブルネイの無料宿泊を提供する。ブルネイ発着もしくはブルネイ経由メルボルン・ロンドン発着のビジネスクラス往復航空券のうち、予約クラスが「D/C/Z/J」が対象。公示運賃限定で、団体予約やIT運賃、特典航空券は対象外。往復いずれか1泊のみで、朝食や空港送迎は含まれていない。販売期間は8月31日まで、宿泊期間は3月18日以降。申し込み期限は宿泊日の5営業日前