茨城県在住の60代女性・Iさんには、心に引っ掛かっていることがある。バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉それは昨年の夏に訪れた東京での出来事。あるスターバックスで出会った親子と、交流する機会があったのだが......。＜Iさんからのおたより＞昨年の7月上旬ごろ、所用で東京に行った際、東京駅近くの新幹線が見えるスターバックスに寄りました。隣の