『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「欠席なのに「合格通知」届き発覚入試ミス 空席に間違えて…」についてお伝えします。◇富山大学で、先月行われた一般入試。経済学部経済経営学科は532人が受験し、今月7日、257人の合格が発表されました。すると…。志願者Aさん「欠席したのに合格通知が届いた」志願者のAさんは試験を受けていないのに、“合格”の通知が来たというのです。試験当日、欠席したため、あ