熊本大学は2027年度から授業料を値上げする方針を明らかにしました。値上げ幅は約11％、5万9000円です。熊本大学によりますと、2027年度から全ての学年一斉に授業料を現在の53万5800円から59万4800円に引き上げる方針です。引き上げ額は5万9000円で約11％の値上げとなります。熊大はこの5年間の消費者物価や名目賃金の上昇幅などを参考にしたとしています。授業料の値上げは2005年以来22年ぶりで、熊大は「現在の収入では事業活動