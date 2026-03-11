震災発生時に仙台市を本拠地とする楽天に所属していた巨人・田中将は球団を通じてコメントを寄せた。１５年前、被災地の惨状を見て野球をすることへの葛藤があったと振り返る。ただ、試合を見た被災者たちの感謝の声が「自分の力になった」と言う。「プロ野球選手としてベストを尽くすことで、見ている方々に何かを受け取ってもらえるのであれば、とてもありがたいこと」と、今季も全力でプレーすると誓った。昨年１１月には