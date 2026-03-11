テレビ朝日系「日本探求アカデミックバラエティ火曜の良純孝太郎」が１０日に放送され、石原良純、小泉孝太郎が出演した。今回のテーマは「銀座」。高級ブランド店や一流レストランなどが並ぶ繁華街を２人で巡った。大物作家や漫画家を中心に名だたる著名人が通った「クラブ数寄屋橋」を訪れると、オーナーの静香ママは、良純の父・石原慎太郎さん、孝太郎の父・小泉純一郎さんが常連だったことを振り返り「（２人とも）い