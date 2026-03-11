アフリカのギニア出身のタレント、オスマン・サンコンが77歳の誕生日の11日、東京・ホテルグランドヒル市ケ谷で「オスマン・サンコン喜寿祝バースデーパーティー」を開いた。ビートきよし、渡嘉敷勝男、ケント・ギルバートら約200人が祝福した。サンコンは、1972年（昭47）に駐日ギニア大使館員として来日。その後、日本でタレント活動を始めてフジテレビ「笑っていいとも」、日本テレビ「元気が出るテレビ!!」、「お笑いウルトラ