俳優の荒木飛羽、元之助、ゆうたろう、松大航也らが１１日、東京・ＴＯＨＯシネマズ日比谷で映画「炎かがよへ」完成披露上映会舞台あいさつに登壇した。現在の福島県会津地方を中心に、鎌倉時代から４００年続いた蘆名家の第１８代当主・蘆名盛隆（荒木）の生きざまを描いた時代劇。本作で初主演となる荒木は「殺陣とか初挑戦がたくさんあって、楽しい現場でした。殺陣もできる方が多かったので、教わりながら見よう見まねで