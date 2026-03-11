3月11日、船橋競馬場で行われた11R・ダイオライト記念（Jpn2・4歳上・ダ2400m）は、吉村智洋騎乗の7番人気、オディロン（牡7・兵庫・森澤友貴）が勝利した。1/2馬身差の2着に3番人気のセラフィックコール（牡6・川崎・内田勝義）、3着に2番人気のカズタンジャー（牡5・栗東・新谷功一）が入った。勝ちタイムは2:37.2（良）。1番人気で戸崎圭太騎乗、ナルカミ（牡4・美浦・田中博康）は、5着敗退。【レース動画】兵庫オディロン